Москва, 31 июля. Теплая летняя погода вернется в регионы России лишь на следующей неделе, заявил академик РАН, заведующий кафедрой криологии Земли Тюменского индустриального университета Владимир Мельников.

По его словам, ничего катастрофического в нынешней погоде в России нет. Как объяснил ученый, в Москве и в других регионах страны просто наблюдаются различные движения потоков воздуха и воздушных масс.

Стало известно, когда в Россию вернется лето. Как пишет издание URA.ru, Мельников рассказал, что ситуация нормализуется и привычная летняя теплая погода снова установится в регионах к началу следующей недели. Это произойдет в Москве, на Урале и в Сибири.

«Это, по всей видимости, произойдет 5—6 августа», — уточнил он.

Как ранее прогнозировали специалисты, 31 июля может стать самым холодным днем июля в 2019 году. В ночь на среду температура снизилась до отметки плюс 8,9 градуса, а в 07.00 по московскому времени столбики термометров показывали плюс 8,3 градуса. Как пишет «Газета.ru», по метеонаблюдениям такой низкой температуры в июле не было 70 лет.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Российской Федерации Людмила Паршина рассказала, что холодная погода пришла в центральный регион РФ по причине малоподвижного циклона, который заблокировал антициклон, зависший над Уралом и Сибирью. Она отметила, что это «молодой антициклон».

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко прогнозировал, что в июле небольшие погодные аномалии могут быть в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, а также на юге Дальнего Востока. Температура выше нормы ожидалась на Чукотке, в Магаданской области, а также в Якутии.

Также ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири. Климат Сибири станет гораздо более комфортным для жизни человека к 2080 году благодаря росту среднегодовых температур. К такому выводу пришли российские и американские ученые.

Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены. При этом уровень осадков в регионе повысится на 140 миллиметров. В результате этих изменений климат Сибири станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25% к 2080 году.

Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники. За последние годы среднегодовые температуры заполярья выросли на 6-7 градусов. Ученые предупреждают, что таяние льдов станет в будущем причиной серьезных изменений в круговороте течений и окажет необратимое влияние на работу климата Земли в целом.

Главными последствиями потепления эксперты называют два феномена. Первый — смещение климатических поясов. Эти изменения влекут за собой «переезд» различных видов растений и животных. Второй значимый феномен — изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Недавно ученые установили, что в российской и канадской Арктике весна стала приходить на 2-3 недели раньше нормы. При этом темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников повысились в два раза.