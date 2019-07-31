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Главу Росстата пригласят на Совет Госдумы

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Главу Росстата пригласят на Совет Госдумы

Москва, 31 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин планирует пригласить главу Росстата Павла Малкова на одно из ближайших заседаний Совета нижней палаты парламента, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

Как ожидается, в ходе заседания руководство думы, фракций и комитетов получат актуальную информацию, характеризующую состояние экономики и социальной сферы нашей страны, уточняет пресс-служба Госдумы.

«Росстат занимается мониторингом важнейших социально-экономических вопросов и анализирует качественные показатели развития страны.

При формировании приоритетов в законотворческой работе депутатам важно получить актуальную информацию», — говорится в сообщении.

Главу Росстата пригласят на Совет Госдумы

При этом отмечается, речь пойдет о таких направлениях, как демография, доходы и уровень жизни граждан, жилищные условия, здравоохранение и социальные услуги, показатели реформы ЖКХ и ряде других показателей.

Как ранее сообщало ФАН, в Госдуме подготавливается внесение законопроекта об ужесточении уголовного наказания за мародерство во время стихийных бедствий. Документ планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца года, его готовит внутрифракционная группа «Единой России» под руководством Адальби Шхагошева.

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