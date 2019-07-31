Роскачество рассказало, как выбрать безопасный детский стиральный порошок

Москва, 31 июля. Эксперты Роскачества рассказали, на что необходимо обращать тщательное внимание при выборе моющего средства для детских вещей и как распознать уловки маркетологов на упаковке таких товаров.

Как отметили специалисты Роскачества, главным образом нужно обращать внимание на обозначение возраста на этикетке. К примеру, если уточнение «0+» или «для детей грудного возраста» отсутствует, то такой порошок можно использовать для детей с 3-6 лет или старше. Отмечается, что в составе качественного и безопасного для детей порошка обязаны быть поверхностно-активные вещества, перекисные отбеливатели, энзимы.

В Роскачестве указали на то, что нередко производители путают покупателей, нанося на упаковки надписи «гипоаллергенный состав», хотя на деле все составы должны быть гипоаллергенны. Исследователи рекомендуют игнорировать нечестные проделки маркетологов.

Кроме того, покупателям напомнили, что стиральные порошки содержат энзимы, которые имеют срок годности, поэтому к моющим средствам с бессрочным сроком годности необходимо относиться скептически.

Как ранее сообщал НСН, Роскачество провело исследование детских стиральных порошков на российских прилавках и установило, что вся продукция безопасна.