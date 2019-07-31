Коротченко оценил заявления с Украины по «жестким методам» решения конфликта в Донбассе

Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал к использованию жестких методов решения конфликта в Донбассе.

Он сказал, что внешнеполитическая ситуация такова, что власти Украины должны использовать военную силу.

«Нельзя в стране, где более 15 тысяч жертв, рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь… Убивать всех, кто взял в руки оружие», — заявил он.

Такие заявления являются следствием той волны национализма, которая захватила Украину после Майдана, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», эксперт по военной тематике, эксперт в области торговли оружием Игорь Коротченко.

«Очевидно, что осколки режима Порошенко продолжают о чем-то кричать, призывая к убийствам и к продолжению конфликта на востоке Украины. Мы ждем той позиции, которую сформулирует новый президент Украины Владимир Зеленский и его команда после того, как заработает Верховная рада и будет сформировано украинское правительство. Очевидно, что пройдет смена одиозных персонажей наподобие того, о котором мы говорили...» — заявил Коротченко в интервью Федеральному агентству новостей.

На текущий момент не известно, какую политику по решению конфликта в Донбассе выберет Владимир Зеленский, рассказывает военный эксперт.

«В любом случае нужно исходить из существующих реалий, а они таковы, что ДНР и ЛНР де-факто — самостоятельные национальные образования с атрибутами государственности, важнейшим из которых является армия и органы государственной безопасности. Попытки Украины решить проблему Донбасса военным путем будут обречены на неудачу. Во-первых, армии ДНР и ЛНР окажут упорное сопротивление и не исключено повторение позорных «котлов», в которые попала украинская армия во время боевых действий в Донбассе.

Во-вторых, Россия, в случае масштабного украинского наступления не будет сидеть сложа руки. Тем более, начался процесс выдачи паспортов граждан РФ жителям Донбасса. Поэтому, с юридической точки зрения, у нас будут все основания для защиты наших граждан любыми доступными для этого способами. А эти заявления идут от уходящих людей и очевидно, что они не останутся в органах государственной власти», — сказал Коротченко.