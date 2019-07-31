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Медики назвали первый признак алкоголизма

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Медики назвали первый признак алкоголизма

Москва, 31 июля. Первым признаком алкоголизма является дрожь в руках и во всем теле человека, пишет «Медик Форум», ссылаясь на специалистов.

Тело человека может предупредить его о развитии зависимости от алкоголя. Опасным признаком являются трясущиеся руки на утро после употребление спиртного. Эксперты называют это явление алкогольным тремором.

Отмечается, что дрожь в руках наблюдается во время похмелья до того, как человек позавтракал. Ученые объясняют, что эта реакция организма связана с детоксикацией: в этот момент внутренние органы человека пытаются самостоятельно вывести алкоголь. Эксперты пояснили, что источником тремора являются белки в крови, которые возникают при расщеплении спиртного.

Еще одной причиной является недостаток дофамина. Специалисты уточнили, что он представляет собой вещество, которое вырабатывается в мозге и помогает человеку ощущать положительные эмоции. В этом случае специалисты советуют в качестве первой помощи принять натуральные антидепрессанты.

Медики назвали первый признак алкоголизма
Тремор, по словам медиков, может вызвать и печеночная недостаточность, которая также является явным признаком проблем человека с алкоголем.

Эксперты обращают внимание, что если дрожащие руки — частое событие в жизни употребляющего регулярно спиртное человека, то ему следует немедленно обратиться к врачам. Врачи подчеркивают, что иногда это указывает, что его жизнь под угрозой.
Стоит отдельно отметить, что тремор не всегда возникает при употреблении спиртного. Медики поясняют, что есть и другие симптомы, которые усугубляют похмельный синдром.

Ранее медики рассказали, какие продукты способны облегчить симптомы похмелья. 

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