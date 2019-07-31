Звезда «Бабушки легкого поведения» Герчаков рассказал, почему не боится смерти

Москва, 31 июля. Актер Евгений Герчаков, который исполнил роль дяди в фильме «Бабушка легкого поведения», заявил, что не боится смерти. По его словам, кончина может подстерегать в любую минуту.

«Один актер, уже ушедший из жизни, говорил, что хочет скончаться на сцене. Мне такая мечта показалась пошлой. Я сыграл немало ролей, когда герои заканчивали жизнь на подмостках», — отметил Герчаков.

Актер, которому 31 июля исполнилось 70 лет, сообщил, что с надеждой смотрит в будущее, а в 75 видит себя «красивым молодым мужчиной». По словам Герчакова, он редко проходит осмотры у врачей, но при этом старается не курить и не употреблять спиртные напитки.

«Предпочитаю безалкогольный глинтвейн», — поделился юбиляр.

Кроме того, Герчаков рассказал, как собирается отметить круглую дату. Актер планирует в честь юбилея «сделать приятно и себе, и зрителю», представив спектакль «Любовь по Фрейду» на сцене Московского Театра Луны. Герчаков лично поставил спектакль, а также исполнил роль основателя психоанализа Зигмунда Фрейда.

«Никто в России не играл этого ученого — как раз для меня: нравится делать что-то новое. Фрейд будет круче, чем Дали», — сообщил актер в интервью изданию StarHit.

Также Герчаков рассказал, что на конец октября у него запланирован перформанс под названием «Агент 070», в котором появятся дети актера, пошедшие по стопам отца: 40-летняя дочь Ольга и 14-летний сын Егор. Кстати, Егор Герчаков уже работал с папой во время съемок в фильме «Бабушка легкого поведения — 2».

«Он прирожденный лицедей — талант в крови. <...> Режиссер Марюс Вайсберг сначала рассматривал на роль одного десятилетнего мальчика, но потом позвонил мне и сказал: «Запускай», — рассказал Евгений Герчаков.

Юбиляр сообщил, что съемки в «Бабушке легко поведения» принесли ему популярность у молодого поколения.

«Спасибо Саше Ревве. Он любой проект сделает смешным», — отметил актер.

Евгений Герчаков родился 31 июля 1949 года в городе Находка Приморского края в семье морского офицера и актрисы. В 1972 году он окончил факультет актеров театра музыкальной комедии музыкального училища имени Гнесиных. Творческая карьера Герчакова началась в Центральном театре Советской Армии. В 2005 году актер получил звание Народного артиста России.