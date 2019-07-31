Вашингтон, 31 июля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что его сообщения в Twitter — единственная форма защиты от нападок прессы. По его словам, средства массовой информации в стране освещают его не должным образом.

Трамп раскрыл секрет своей активности в Twitter. В интервью телеканалу C-Span Трамп объяснил, что в социальных сетях всегда может объяснить свою позицию.

«Если бы меня беспристрастно освещали, мне бы даже не пришлось писать в Twitter. Эта моя единственная форма защиты. Если бы пресса меня честно освещала, мне бы не было это нужно, но они не освещают меня честно», — подчеркнул американский лидер.

При этом глава государства отметил, что разочарован тем, как видит его пресса. Он уточнил, что это — самое большое разочарование для него за два с половиной года на посту президента.

«Я разочарован этим. Я очень удивлен этим… Не важно, насколько большая победа, они, правда, освещают некорректно, отсюда и термин «фейковые новости», — сказал он.

Глава государства добавил, что из 43 тысяч сообщений в Twitter нет ни одного поста, о публикации которого он бы пожалел.

Ранее Трамп обвинил «продажные СМИ» в своем низком рейтинге. Выводами глава Штатов поделился в Twitter. Трамп считает, что он был бы на 15% популярнее в опросах, если бы «продажные СМИ были менее продажными», поскольку сейчас в США наблюдается грандиозный успех в экономике, ставший, возможно, лучшим за всю историю страны. Американский лидер подчеркнул, что его рейтинги выросли бы на 25%, если бы СМИ были более честными.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, почему главе РФ Владимиру Путину, в отличие от Трампа, не нужен Twitter. Президенту России Владимиру Путину, в отличие от американского лидера Дональда Трампа, не нужен Twitter, чтобы стать ближе к гражданам страны, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов, может ли президент РФ последовать примеру американского коллеги, который активно пользуется соцсетью для общения с избирателями.

«Такой потребности у Путина пока нет», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что сам также не является активным пользователем социальных сетей. Как признался Песков, он ни разу в жизни не заходил в Facebook, не пользовался «Одноклассниками» и социальной сетью «ВКонтакте».