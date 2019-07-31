Вассерман заявил, что Ходорковский заранее знал о гибели журналистов в ЦАР

Москва, 31 июля. Политический консультант и аналитик Анатолий Вассерман считает, что смерть российских журналистов в ЦАР была выгодна беглому олигарху Михаилу Ходорковскому.

Год назад во время поездки в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, которые отправились в одну из опаснейших стран Африки по заданию так называемого «Центра управления расследований» (ЦУР) — структуры, принадлежащей Ходорковскому. Беглый олигарх не предпринял никаких мер, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников. По информации источников, финансирование проекта была весьма скудное, учитывая, что в раздираемой гражданской войной ЦАР невозможно что-то сделать, не предложив взятку.

По мнению Вассермана, Ходорковский осознанно не предоставил должное финансирование, однако дело не в жадности олигарха — ему была выгодна смерть россиян.

«Полагаю, что он вполне сознательно отправлял этих журналистов на убой, поскольку ему нужно было срочно спровоцировать скандал, — приводит слова политического консультанта «Слово и дело». — Это достаточно обычная практика среди политиков, которых сейчас принято называть либералами, поскольку сейчас либерализмом велено считать веру в благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество».

Он убежден, что для Ходорковского журналисты стали расходным материалом. Их смерть олигарх заранее планировал переложить на российскую власть или близкие к ней структуры. Основной целью Ходорковского и его партнеров на Западе Вассерман считает разрушение России и разграбление ее ресурсов.

«Одним из средств достижения этой цели является компрометация действующей власти, а одно из самых надежных средств компрометации — это повесить на власть побольше трупов, — заключил он, — и совершенно не важно, кто и каким способом эти трупы изготовит».

Ранее доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразио мнение, что Ходорковский поручил журналистам действовать тайно, чтобы скрыть цель приезда в ЦАР, чем и обрек их на верную смерть. Напомним МИД РФ не был проинформирован о поездке журналистов в ЦАР. Кроме того, работники СМИ отправились в африканскую страну по туристической визе.