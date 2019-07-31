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В России потребительскую корзину хотят разделить по гендерному принципу

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В России потребительскую корзину хотят разделить по гендерному принципу

Москва, 31 июля. Состав потребительской корзины должен быть разным для мужчин, женщин и детей разного возраста. Об этом сообщили специалисты ФИЦ питания и биотехнологии.

Исследователи разработали ориентированные продуктовые наборы по гендерному принципу. На сегодняшний день этот критерий высчитывается только для людей трудоспособного возраста, пенсионеров и детей. В обновленных советах ФИЦ питания таких групп больше: мужчины 16-65 лет, женщины 16-60 лет, а также пожилые люди и дети разных возрастов, пишет газета «Известия».

Кроме того, эксперты предложили наборы продуктов для беременных женщин, кормящих матерей и новорожденных. Так, в новом варианте из состава потребительской корзины удален маргарин и добавлены йодированная соль, обогащенные микро- и макронутриентами хлеб и молоко. Корзина для представителей сильной половины человечества оказалась почти на 14% дороже «женской», пишет «ФедералПресс».

Как отметил научный руководитель ФИЦ питания Виктор Тутельян, новый рацион гарантирует, что человек будет развит на всех уровнях, а также будет здоров и способен к продолжению рода.

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