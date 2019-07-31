Самолеты МЧС приступили к тушению пожаров в Красноярском крае

Красноярск, 31 июля. Самолеты МЧС приступили к тушению лесных пожаров на севере Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства лесного хозяйства.

Самолет Бе-200 совершил первый вылет в Богучанский район Красноярского края, уточнили в пресс-службе. Сотрудники МЧС произвели три слива воды с борта воздушного судна на кромку сложного лесного пожара.

О том, что министерство по ликвидации чрезвычайных ситуаций будет активным участником процесса тушения лесных пожаров в Красноярском крае, ранее сообщил первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян.

«МЧС России имеет серьезный опыт тушения лесных пожаров, и это как наземная составляющая, так и авиационная. И ту, и другую планируется применить в Красноярском крае», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в пяти регионах России ввели режим ЧС.

«Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия», — рассказал министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.

Отметим, что в течение последних суток удалось ликвидировать более 30 лесных пожаров на территории России. На данный момент потушено 4,5 тысячи гектаров леса.

Напомним, леса Сибири горят уже в течение нескольких недель. Жители Сибирского федерального округа ранее подписали петицию с призывом ввести режим ЧС в регионе, опубликованную на сайте change.org.