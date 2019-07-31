Австрийская компания вложила 88 млн евро в «Северный поток — 2» за полгода

Москва, 31 июля. Австрийская нефтегазовая компания OMV направила 44 миллиона евро на финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в отчете компании. Австрийская компания вложила 88 миллионов евро в «Северный поток — 2» за полгода.

Отмечается, что эта сумма была направлена на финансирование российского проекта во втором квартале 2019 года. За первые шесть месяцев этого года на «Северный поток — 2» компания направила 88 миллионов евро.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии.

Реализация проекта идет успешно, на данный момент уложены около 300 километров трубопровода. Обе ветки трубопроводы должны быть построены до конца 2019 года, а поставки газа по нему предположительной начнутся с января 2020 года. Российский газопровод «Северный поток — 2» начнет работу через год — с 1 января 2020 года, сообщил в воскресенье глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

Наиболее активно против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина и США. Киев опасается, что после ввода в эксплуатацию газопровода Украина лишится транзита российского газа. В связи с этим украинские власти заявляют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности Европы.

Такая же риторика ведется со стороны США. Как отмечали эксперты, за обвинениями Вашингтона скрывается желание американских властей продвигать свой, более дорогой сжиженный природный газ на европейском рынке.

Некоторые страны Запада считают, что проект является политическим и угрожает энергобезопасности Европы. В декабре Европарламент выступил против «Северного потока ― 2». Резолюция была принята по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС – Украина». В ней отмечается, что Европарламент подтверждает «ключевую роль» Украины в сфере европейской сети энергетического обеспечения. Напомним, депутаты Верховной рады призвали Евросоюз не допустить строительство газопровода «Северный поток — 2». По мнению украинских депутатов, газопровод якобы представляет опасность для «энергетической безопасности Украины и всей Европы». 233 депутата Рады поддержали заявление, обращенное к ЕС, в котором они просят Брюссель «принять меры для предотвращения строительства» «Северного потока — 2».

В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» исключительно бизнес-проект.

В Евросоюзе признали успешным проект экспортного газопровода из России в Европу через Балтийское море под названием «Северный поток — 2». Об этом говорится в документе Центра европейской политической стратегии (EPSC), который подчиняется Брюсселю и готовит доклады лично главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру. В докладе, с которым ознакомился ФАН, говорится, что «в ЕС в настоящий момент нет того или иного инструмента для официального отказа от проекта «Северный поток — 2», несмотря на то, что он несовместим с Флагманской инициативой Брюсселя (долгосрочный проект ЕС для укрепления отношений союза с восточными странами-соседями) относительно энергетического союза.