Названа причина экстренной посадки самолета SSJ-100 в Самаре

Самара, 31 июля. Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Краснодар — Тюмень, совершил вынужденную посадку в самарской воздушной гавани «Курумоч». Об этом в среду сообщила журналистам старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

По ее словам, командир воздушного судна сообщил о неисправности двигателя, в связи с этим судно совершило экстренную посадку в Самаре, передает ТАСС.

«На борту 97 пассажиров, самолет благополучно приземлился в 03.17 (02.17 по московскому времени)», — уточнила она.

Известно, что борт принадлежит авиационному перевозчику «Азимут». В настоящее время пассажиры ожидают замены лайнера в здании аэропорта, передает телеканал «360».

Напомним, 21 июля пассажирский Boeing экстренно сел в столичном аэропорту «Внуково» из-за сообщения о возгорании. Отмечалось, что пожарная сигнализация сработала в багажном отделении.