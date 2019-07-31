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Названа причина экстренной посадки самолета SSJ-100 в Самаре

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Названа причина экстренной посадки самолета SSJ-100 в Самаре

Самара, 31 июля. Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Краснодар — Тюмень, совершил вынужденную посадку в самарской воздушной гавани «Курумоч». Об этом в среду сообщила журналистам старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

По ее словам, командир воздушного судна сообщил о неисправности двигателя, в связи с этим судно совершило экстренную посадку в Самаре, передает ТАСС.

«На борту 97 пассажиров, самолет благополучно приземлился в 03.17 (02.17 по московскому времени)», — уточнила она.

Известно, что борт принадлежит авиационному перевозчику «Азимут». В настоящее время пассажиры ожидают замены лайнера в здании аэропорта, передает телеканал «360».

Напомним, 21 июля пассажирский Boeing экстренно сел в столичном аэропорту «Внуково» из-за сообщения о возгорании. Отмечалось, что пожарная сигнализация сработала в багажном отделении.

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