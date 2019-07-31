Москва, 31 июля. Первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил, что решать вопрос гражданской войны в Донбассе нужно «милитарным путем». По его словам, внешняя и внутренняя политика Украины требуют большей жесткости.

Он напомнил, что на Украине за последние годы погибло 15 тысяч человек. Генпрокуратура Украины призвала к «большей жестокости» в Донбассе.

«Нельзя рассказывать, что власть должна идти договариваться с Россией. Есть милитарный путь… Убивать всех, кто взял в руки оружие. Если кто-то, колаборанты, то пожалуйста, чемодан-вокзал-Россия», — подчеркнул Голомша.

Выступая в эфире телеканала «112 Украина», он уточнил, что Киев должен занять более жесткую позицию в политике.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская Народные Республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.

Напомним, главным лозунгом предвыборной кампании украинского президента Владимира Зеленского стало требование «Нет войне!». Глава украинского государства сулил прекратить войну в Донбассе и остановить кровопролитие — однако до сих пор не выполнил свое обещание.

Шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «готов на все», чтобы прекратить огонь в Донбассе. По его словам, именно это — первая задача, которую он ставит перед собой. В ответ присутствующие в Раде разразились аплодисментами. Зеленский заверил, готов пожертвовать своим рейтингом и постом, лишь бы достичь мира на юго-востоке страны, подчеркнув, что не отдаст «своих территорий».

Украинский политолог, депутат Верховной рады Украины VI созыва Тарас Черновол усомнился в способности Зеленского победить в гражданском противостоянии на востоке страны. По мнению эксперта, действия президента скорее приведут к прекращению существования самой Украины как государства.