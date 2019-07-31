Взрыв газа прогремел в доме под Тюменью, есть жертвы

Тюмень, 31 июля. Взрыв газа произошел в населенном пункте Боровский Тюменской области, в результате происшествия погибли два человека.

По данным Федерального агентства новостей, инцидент произошел утром в среду на улице Набережной. В результате взрыва на месте погибли мужчина и 10-летний мальчик.

На место выехали спасатели и другие экстренные службы. На ликвидацию возгорания ушло чуть более 10 минут.

Отмечается, что в тушении были задействованы 56 человек и 22 единицы техники. В настоящее время спасатели разбирают завалы. Обстоятельства и причины происшествия пока не сообщаются.