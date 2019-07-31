Врачи назвали основной симптом сердечного приступа

Лондон, 31 июля. Британские врачи в ходе очередного масштабного исследования пришли к выводу, что боль в левом плече является основным симптомом сердечного приступа.

Об этом говорится в заметке, опубликованной в электронной версии издания Daily Express. Врачи выяснили, что многие люди, перенесшие сердечный приступ, жаловались врачам на острую боль в плече, которая появлялась до того, как случался сам приступ.

Таким образом, пишет доктор Кеннет Розенфилд, до этого считавшийся классическим симптом – боль в груди возникает в преддверии приступа примерно в половине зафиксированных случаев.

«Многие говорят об интенсивном, сокрушительном ощущении или глубокой боли в плече. Симптом нельзя игнорировать, потому как он в большинстве случаев предупреждает о надвигающейся угрозе», — предупредил врач.

Кроме того, специалисты рассказали о других симптомах сердечного приступа. Это — боль, которая может распространяться на левую или правую руку, отдавать в шею, челюсть, спину или живот.

Напомним, что в середине июля ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente в США выявили новую причину инфарктов и инсультов. Специалисты проанализировали 36 млн показателей артериального давления у 1,3 млн пациентов больниц.

Выяснилось, что высокое «нижнее» диастолическое давление в момент расслабления сердечной мышцы, приводит к острому нарушению кровообращения, также как и высокое «верхнее» систолическое давление в момент сокращения сердца.