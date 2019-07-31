Трамп планирует заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

Москва, 31 июля. Президент США Дональд Трамп рассказал о желании достичь с Россией договоренностей по вопросу контроля над вооружениями.

С заявлением на тему нынешний глава Белого дома выступил во время интервью телеканалу C-SPAN, правда, не став уточнять, что это за договор может быть, и в каком формате.

«Я думаю, мы заключим сделку с Россией, где у нас будет контроль над вооружениями», — выразился коротко президент США, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

К слову, накануне помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон объявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности уже послезавтра.

Напомним, что СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.