США выйдет из ДРСМД. События дня. ФАН-ТВ

США выйдет из ДРСМД

США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Эта пятница ознаменует собой официальное прекращение договора, поскольку США выйдут», — сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Причины выхода он назвал как минимум две. Им не понравилось, что Китай не был участником соглашения. А также они, впрочем, как обычно бездоказательно обвинили Россию в нарушении договора. Москва отвергает эти обвинения. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Он говорил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. США не устроило, что Китай не был участником соглашения.