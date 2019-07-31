США выйдет из ДРСМД. События дня. ФАН-ТВ

США выйдет из ДРСМД
США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
«Эта пятница ознаменует собой официальное прекращение договора, поскольку США выйдут», — сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Причины выхода он назвал как минимум две. Им не понравилось, что Китай не был участником соглашения. А также они, впрочем, как обычно бездоказательно обвинили Россию в нарушении договора. Москва отвергает эти обвинения. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Он говорил, что Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. США не устроило, что Китай не был участником соглашения.
Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России
Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России. Теперь заемщик, который оказался в тяжелой ситуации, например, потерял работу — сможет взять паузу в обслуживании кредита. При этом, банк не будет вводить против него штрафные санкции. Услугой можно воспользоваться, если размер кредита не превышает 15 миллионов рублей. Заемщик получит шестимесячный льготный период, во время которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или сократить их размер.
Минсельхоз прогнозирует резкий рост урожая в теплицах
Минсельхоз прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, который приведет к новому рекорду в 1,4 миллиона тонн. Ведомство ожидает увеличение урожая на 40%. В основном речь идет об огурцах и помидорах. Эксперты ожидают, что это позволит сохранить летние цены на овощи вплоть до начала декабря. Напомним, ранее Госдума РФ приняла законопроект о снижении ставки НДС на продажу фруктов и ягод, включая виноград.
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Москва будет следить за ситуацией вокруг танкера Nika Spirit, сообщили в МИД России. Оспаривать решение властей Украины об аресте судна должен его собственник.
«Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане, моряки, уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому всё должна решить судебная инстанция», — сообщил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Отметим, собственник танкера имеет право в судебном порядке оспаривать решение украинских властей об аресте. Собственник танкера может в суде оспорить решение украинских властей