Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Российские эксперты назвали альтернативу зарубежным приложениям

45
0 Оставить комментарий

Российские эксперты назвали альтернативу зарубежным приложениям

Москва, 31 июля. Российские специалисты из Института развития интернета (ИРИ) представили перечень отечественных мобильных приложений, которые могу стать альтернативой иностранным. Об этом сообщается на сайте вуза.

Исследователи проанализировали рынок отечественных приложений и оценили его возможность соответствующим образом отреагировать на решение властей о российских разработках в смартфонах, передает телеканал «360».

Отмечается, что из 12 параметров российские приложения смогут заменить западные аналоги в девяти. К примеру, вместо браузеров Google Chrome, Opera и Safari можно эксплуатировать российский «Яндекс Браузер», а почтовые клиенты без проблем заменят Yandex.ru и Mail.ru, сообщает «Царьград».

Российские эксперты назвали альтернативу зарубежным приложениям

Любители музыки могут искать композиции на сервисах «Яндекс.Музыкой», Zvooq и Boom. Кроме того, российские создатели могут предложить варианты для сервисов облачного хранения — «Облако Mail.ru», «Яндекс.Диск», антивирусов — Kaspersky, Dr.Web и социальных сетей — «Одноклассники», пишет «Газета Кемерова».

Впрочем, по словам исследователей, в трех случаях — мессенджеры, видеохостинги и платежные системы — российские приложения пользуются очень низкой популярностью у пользователей.

Ранее сообщалось, что «состаривающее» приложение FaceApp стало самым скачиваемым в AppStore в 154 государствах мира.

infox - new
Источник: Институт развития интернета
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров