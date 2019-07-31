Российские эксперты назвали альтернативу зарубежным приложениям

Москва, 31 июля. Российские специалисты из Института развития интернета (ИРИ) представили перечень отечественных мобильных приложений, которые могу стать альтернативой иностранным. Об этом сообщается на сайте вуза.

Исследователи проанализировали рынок отечественных приложений и оценили его возможность соответствующим образом отреагировать на решение властей о российских разработках в смартфонах, передает телеканал «360».

Отмечается, что из 12 параметров российские приложения смогут заменить западные аналоги в девяти. К примеру, вместо браузеров Google Chrome, Opera и Safari можно эксплуатировать российский «Яндекс Браузер», а почтовые клиенты без проблем заменят Yandex.ru и Mail.ru, сообщает «Царьград».

Любители музыки могут искать композиции на сервисах «Яндекс.Музыкой», Zvooq и Boom. Кроме того, российские создатели могут предложить варианты для сервисов облачного хранения — «Облако Mail.ru», «Яндекс.Диск», антивирусов — Kaspersky, Dr.Web и социальных сетей — «Одноклассники», пишет «Газета Кемерова».

Впрочем, по словам исследователей, в трех случаях — мессенджеры, видеохостинги и платежные системы — российские приложения пользуются очень низкой популярностью у пользователей.

Ранее сообщалось, что «состаривающее» приложение FaceApp стало самым скачиваемым в AppStore в 154 государствах мира.