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Россия

Журналистка из Польши оценила отдых в Крыму

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Журналистка из Польши оценила отдых в Крыму

Симферополь, 31 июля. Журналистка из Польши Ивона Трусевич признается, что Крым становится все более привлекательным местом отдыха для россиян.

Размышлениями на тему репортер делится в статье, которая была размещена на страницах издания Rzeczpospolita. По мнению Трусевич, увеличение турпотока в российский  Крым – безусловно, заслуга властей.

Журналист отмечает, что авиабилеты на полуостров стали дешевле благодаря заморозке цен на авиационное топливо, государственным дотациям и увеличению количества чартеров.

При этом, пишет Трусевич, самый значительный рост рейсов наблюдается из азиатской части России, притом все больше полетов совершаются в обход московского авиационного узла.

Как подсчитала журналистка, в среднем билеты на самолет на полуостров подешевели в полтора раза, а сам отдых — в среднем на одну четверть, что, безусловно, положительно влияет на рост популярности Крыма.

О том, что регион востребован у отдыхающих говорят и власти республики: с начала года на полуострове отдохнули более 3,3 млн туристов, что на 11% больше, чем за АППГ, причем 62% всех туристов приехали в Крым по Крымскому мосту.

Журналистка из Польши оценила отдых в Крыму

Напомним, что в понедельник Глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с премьер-министром России Дмитирем Медведевым констатировал, что в летний период основным источником доходов Крыма является курортный сезон.

«Прямых налоговых поступлений в бюджет республики Крым получили 1 миллиард 460 миллионов рублей, что на 25% выше прошлогодних показателей», — заметил глава республики.

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Источник: Rzeczpospolita
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