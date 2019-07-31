МИД РФ надеется на визит премьера Малайзии на ВЭФ-2019

Москва, 31 июля. Российская сторона ожидает визит главы правительства Малайзии Махатхира Мохаммада на Восточный экономический форум (ВЭФ-2019) во Владивосток. Об этом заявил руководитель МИД России Сергей Лавров во время переговоров со своим малайзийским коллегой Сайфуддином Абдуллой.

Российский министр отметил, что Москва ценит отношения с Куала-Лумпуром.

«Мы ждем приезда премьер-министра Махатхира Мохаммада во Владивосток в сентябре», — указал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее Лавров провел встречу с вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем за закрытыми дверьми. Во время встречи стороны обсудили вопрос совместной работы силовиков и полиции в борьбе с организованной преступностью, наркотическим бизнесом и международным терроризмом. Глава МИД России особо подчеркнул, что между Москвой и Ханоем существуют хорошие перспективы военного сотрудничества.