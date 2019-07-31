Трамп назвал завершением «охоты на ведьм» решение суда США отклонить иск о «сговоре с РФ»

Вашингтон, 31 июля. Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение американского суда, который отклонил иск Национального комитета Демократической партии, связанный с якобы «вмешательством» России в выборы 2016 года.

По его словам, это действительно важное событие. Трамп подчеркнул, что решение принял уважаемый судья, который был назначен еще президентом Биллом Клинтоном.

«Охота на ведьм» завершается!» — написал Дональд Трамп в Twitter.

В решении суда подчеркивается, что аргументы демократов «не имеют юридического веса или не имеют ценности». Подчеркивается, что вторая жалоба Национального комитета Демократической партии отклонена по этим причинам.

Напомним, Национальный комитет Демократической партии США подал в суд в апреле 2018 года на главное управление российского Генштаба (ГРУ), правительство РФ, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, против бизнесменов отца и сына Агаларовых и против выборного штаба Трампа. Демократы заявляли, что поражение на президентских выборах Хиллари Клинтон связано с якобы «российским вмешательством». В Москве заявляли о голословности выдвинутых обвинений, а также об отсутствии доказательств.

Иск был подан до завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который пытался найти «сговор» между президентом США Дональдом Трампом и российским властями. Его расследование шло два года и закончилось полным провалом. Было потрачено более 30 миллионов долларов, никаких доказательств представлено не было. Позже спецпрокурор подал в отставку.

23 июля Роберт Мюллер принимал участие в слушаниях по итогам расследования «российского вмешательства» в двух комитетах Палаты представителей Конгресса США. Ему задавали вопросы, он ответил крайне неубедительно. Телекомпания NBC подсчитала, что он не смог ответить или увильнул от прямого ответа на вопросы не менее 200 раз, также спецпрокурор расписался в незнании своего доклада более 100 раз.

Отметим, что американские правоохранительные органы также выдвигали бездоказательные обвинения в отношении российской компании «Конкорд», которая принадлежит петербургского бизнесмену Евгению Пригожину. Американский суд отмечал, что спецпрокурор США Роберт Мюллер и генеральный прокурор Америки Уильям Барр нарушили законодательство США, однако их простили ввиду правовой безграмотности. Суд установил, что за время разбирательства в отношении «Конкорда» Мюллер и Барр пытались оказать давление на суд и присяжных, для этого они преждевременно раскрыли материалы дела.