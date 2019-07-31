Американский профессор признал, что США проигрывают России «битву за Арктику»

Вашингтон, 31 июля. Профессор Школы международных исследований при Университете Джона Хопкинса в США Хал Брэндс признал, что Вашингтон проигрывает Москве и Пекину «битву за Арктику».

Размышлениями на тему специалист делится в статье, которая была опубликована на страницах издания Bloomberg, отмечая, что все усилия Соединенных Штатов Америки остаются тщетными.

Хал Брэндс напомнил читателям, что Россия постоянно наращивает свое присутствие в регионе, контролирует морские маршруты. При этом в последние годы интерес к Арктике стал проявлять и Китай.

По мнению эксперта, Вашингтон, пусть и поздно, стал понимать важность региона, однако отставание от Москвы в этом плане очень огромно. Кроме того, США рискуют столкнуться с большими проблемами, так как есть большая пропасть «между целями и ресурсами».

«Россия имеет 14 ледоколов и шесть арктических баз, и при этом активно инвестирует в развитие региона. В то же время у США эти возможности отсутствуют, поскольку у страны есть всего два старых ледокола, которые даже непригодны для использования в Арктике», — отметил профессор.

Кроме того, пишет Хал Брэндс, арктическая стратегия Соединенных Штатов не соответствует политике американских властей по климату, что, в конечном счете, ставит Вашингтон в стратегически невыгодное положение.

Напомним, что ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей также отметил, что в настоящее время США не обладают достаточными средствами, чтобы покорить Арктику.

По словам эксперта, Вашингтон прикладывает максимально возможные усилия для того, чтобы укрепить свой флот. Но американские корабли по всем пунктам уступают российским.