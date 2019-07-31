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Лавров проводит встречу с главой МИД Вьетнама

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Лавров проводит встречу с главой МИД Вьетнама

Бангкок, 31 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в закрытом режиме встречу с министром иностранных дел Вьетнама Фам Бинь Минем.

Российский министр находится в Таиланде с двухдневным визитом. Встреча проходит в Бангкоке.

Напомним, Лавров встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, а также с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.

На встрече таиландский и российский министр обсудили вопрос совместной работы правоохранителей в борьбе с организованной преступностью, наркобизнесом и терроризмом. Лавров подчеркнул, что между странами существуют хорошие перспективы военного сотрудничества.

Тайская сторона надеется, что Россия увеличит инвестиции в «Восточный экономический коридор», кроме того, существуют различные проекты для участия российских инвесторов. Также стороны планируют сотрудничать в сфере космических проектов и кибербезопасности.

Отмечается, что сотрудничество двух стран — это неотъемлемая часть реализации потенциала развития двухсторонних торгово-экономических связей между РФ и Таиландом.

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Источник: МИД РФ
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