Малышева пригрозила мошенникам страшной «божьей карой»

Москва, 31 июля. Страшной «божьей карой» пригрозила мошенникам, которые обещают россиянам похудеть по ее методике, телевизионная ведущая Елена Малышева.

С заявлением на тему заслуженный врач России обратилась, как к злоумышленникам, так и своим потенциальным клиентам, опубликовав видеообращение в социальной сети Instagram.

«В интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной. Я уже обратилась в правоохранительные органы, и вас ждет незабываемая встреча. Но помните: «Не укради» — это одна из десяти заповедей, а божья кара всегда страшнее», — предупредила Малышева потенциальных преступников.

Отметим, что подписчики известного телевизионного врача по-разному отреагировали на этот пост, оставив под видео различного рода комментарии.

«Мы и Вам-то не верим, а уж мошенникам тем более…» — написала некто ivanovanelli9614.

«Лена, я тоже столкнулась с мошенниками — они совсем обнаглели,сейчас разбираемся!!!» — поддержала strizhenovae.

«Она обычная бизнес-леди которая шикарно зарабатывает на малоимущих и не только», — возразила maksimovakarina4727.

«Эти мошенники совсем совесть потеряли», — отметила jeren_durdiyewa.

«Леночка, а вы не думали о том, что многим людям ваша диета не по карману. Как правило, хотят худеть те, у кого нет достатка и здоровье не крепкое», — написала еще один комментарий maksimovakarina4727.

«Худеть надо самим и с умом», — констатировала lesya_sh97_.

Напомним, что на прошлой неделе Елена Малышева написала, что вместе с супругом сделали прививку, которая в дальнейшем может предотвратить возрастное слабоумие и болезнь Альцгеймера.

По словам телеведущей, все взрослые члены ее семьи еще пять лет назад прошли вакцинацию от дифтерии, столбняка и коклюша, а год назад привились от кори и пневмонии.