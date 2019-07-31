Дым от лесных пожаров из Сибири может прийти в Москву

Москва, 31 июля. Синоптики считают, что дым от лесных пожаров в Сибири может накрыть Москву, если туда придет антициклон.

По их словам, когда центр управления циркуляцией в антициклоне будет расположен в низовьях Оби и Иртыша — на севере Западной Сибири, тогда дым донесется до Москвы.

В Гидрометцентре подчеркнули, что в ближайшие 12 дней вероятность поступления такого воздуха в Европейскую часть России близка нулю. Нельзя исключать появления в столице небольшой дымки от сибирских пожаров, отметили синоптики.

Так, смог из Сибири сначала может быть вынесен в Карское и Баренцево море, а затем северные и северо-восточные потоки в нижней атмосфере смогут «вернуть» их на материк. Синоптики подчеркнули, что воздух из северных районов страны будет поступать в Москву до начала новой недели.

Напомним, площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров. Это на 12% больше, чем в 2019 году. Наиболее сложная ситуация в Красноярском крае, Республиках Саха и Бурятия, а также в Иркутской области, там введен режим ЧС.

Ранее Федеральное агентство новостей разбиралось, можно ли потушить всю горящую тайгу в Сибири.