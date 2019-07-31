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Air Canada продлила отмену эксплуатации Boeing-737

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Air Canada продлила отмену эксплуатации Boeing-737

Оттава, 31 июля. Канадская авиакомпания Air Canada не будет использовать в своей работе самолеты Boeing-737 MAX до 8 января будущего года.

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте перевозчика, в котором отмечается, что такое решение авиакомпания приняла в соответствии с уведомлением отраслевого министерства государства.

«Учитывая неопределенность, касающуюся сроков регулятивного разрешения для возвращения к использованию Boeing-737 MAX, мы переносим Boeing-737 MAX из нашего графика на 8 января 2020 года», — говорится в официальном пресс-релизе.

Напомним, что эксплуатация Boeing-737 MAX во многих государствах была приостановлена после двух страшных авиакатастроф: в ноябре прошлого года в Индонезии и марте текущего года в Эфиопии.

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Источник: РИА Новости
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