Погребинский оценил вероятность возвращения Порошенко на Украину

Киев, 31 июля. Пятый президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну, может не вернуться назад. Такое мнение высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала NewsOne.

«У меня закрадывается подозрение, что он не вернется. Он из Стамбула уже полетел в Дубай, а дальше теряются его концы», — заявил Погребинский.

По его словам, некоторое время назад экс-президент страны обналичивал из банка «полтонны стодолларовых бумаг», а за несколько дней до этого улетела семья Порошенко.

«Кто-нибудь знает, где находятся эти деньги?» — задался вопросом Погребинский.

Напомним, что Госбюро Украины завело против экс-президента страны 11 уголовных дел. Порошенко обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, легализации преступных доходов, в неуплате налогов, а также в государственной измене. Бывший президент страны не явился на допрос в Государственное бюро расследований, заявив, что не получал никаких повесток.

Ранее Порошенко заявил, что его партия проиграла на выборах в Верховную раду, поскольку полиция и организованные группы внутри страны «мешали» ей победить. На заявление президента отреагировал глава МВД Арсен Аваков, сообщает «Газета.ru».

«Для Порошенко лгать — как дышать, и поэтому он проигрывает», — отметил Аваков.

В интервью «Украинской правде» Порошенко заявил, что на территории страны не открыто ни одного уголовного дела против него. Бывший президент Украины подчеркнул, что «не существует ни одного факта» нарушения им закона, сообщает RT.