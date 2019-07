Тарантино собрал плейлист из лучших саундтреков к своим фильмам

Москва, 31 июля. Американский кинорежиссер Квентин Тарантино составил плейлист из своих любимых песен, прозвучавших в его фильмах.

Подборка любимых треков Тарантино размещена на сервисе Spotify и представляет собой трехчасовой сборник из 60 композиций. В плейлист попали такие известные песни, как Girl, You’ll be a Woman Soon группы Urge Overkill, You Never Can Tell Чака Берри, Miserlow Дика Дэйла, а также треки Эннио Морриконе, Джеймса Руссо, группы The White Stripes и многие другие.

Отметим, многие из этих композиций получили вторую жизнь благодаря тому, что прозвучали в самых известных фильмах Тарантино. Эта подборка стала своеобразным подарком, который он сделал своим фанатам. Режиссер всегда придавал саундтрекам особое значение.

«Я за то, чтобы музыка дополняла сцену. Мы действительно стараемся сделать это аккуратно, чтобы всем понравилось, а не просто напихать песен в фильм», — заявил Тарантино в одном из интервью.

Напомним, в мае на Каннском фестивале он представил свой новый фильм «Однажды в Голливуде», главные роли в котором исполнили Леонардо ДиКаприо и Бред Питт. Российская премьера картины состоится 7 августа. Ожидается, что режиссер лично приедет в Москву, чтобы представить очередную работу поклонникам. Прокат фильма в России стартует 8 августа.