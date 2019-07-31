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Более 30 лесных пожаров ликвидировали в течение суток в России

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Более 30 лесных пожаров ликвидировали в течение суток в России

Москва, 31 июля. В течение последних суток на территории Российской Федерации было ликвидировано более 30 лесных пожаров.

Как сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны, площадь ликвидированных во вторник, 30 июля природных возгораний – чуть более 4,5 тысяч гектаров. Сутками ранее специалисты справились с огнем на территории почти 14 тысяч га.

В настоящее время в России действуют почти 150 лесных пожаров общей площадью более 107 тысяч гектаров. Больше всего горит в Иркутской области – 59 пожаров на площади почти 80 тысяч га.

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Источник: РИА Новости
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