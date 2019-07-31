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Бывший депутат Рады назвал масштаб увольнений военнослужащих из ВСУ

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Бывший депутат Рады назвал масштаб увольнений военнослужащих из ВСУ

Киев, 31 июля. Украинские военнослужащие,  проходящие службу по контракту, массово увольняются из ВСУ. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

Политик опубликовал на своей странице в Facebook письмо, которое отправил заместитель начальника Генштаба генерал-майор Николай Думенко своему руководству —  начальнику Генштаба, главнокомандующему ВСУ, генералу армии Виктору Муженко.

В письме сообщается, что на Украине с начала 2019 года были уволены 9386 военнослужащих, среди которых сержанты, старшины и рядовые. 81% уволившихся военнослужащих решили не заключать новый контракт. Подчеркивается, что в сравнении с прошлым годом, этот показатель вырос на 30%.

Думенко также написал, что повышение денежного довольствия не сможет остановить отток военнослужащих. Причем, больше всего контрактников увольняется в частях, которые воюют на Донбассе.

Журавко считает, что украинские военнослужащие устали от плачевного состояния армии. Он подчеркнул, что в ВСУ набирали «алкоголиков, наркоманов, маргиналов «широкого профиля», также в армии много «бандеровских формирований». Бывший депутат Верховной рады подчеркнул, что в армии процветает «криминальное паханство образца мест лишения свободы».

«Доходит до того, что даже офицеры боятся что-то сказать и чем-то возразить уголовным авторитетам в военной форме, держащим в руках оружие», — написал Журавко.

Он подчеркнул, что все это разлагает боевой дух в подразделениях украинской армии. Политик иронично назвал ВСУ «самой сильной и могучей армией Европы».

Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Законно избранный президент страны Виктор Янукович вынужден был покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Оппозиция провела в стране новые президентские выборы. С их результатами не согласились жители юго-востока Украины, которые объявили о своей независимости, создав ДНР и ЛНР. В апреле 2014 году Киев ввел на территорию Донбасса свои войска: в стране началась гражданская война. Военный конфликт не урегулирован до сих пор, сообщает «Газета.ru».

Ранее в городе Волноваха Донецкой области военная служба правопорядка задержала 19 танкистов. Они находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Военнослужащие закреплены за 17-й танковой бригадой.

Отметим, задержка выплат довольствия послужила причиной бунта в 1-м батальоне 36-й бригады морской пехоты, которая находится на Мариупольском направлении, сообщает телеканал «360».

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Источник: Facebook
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