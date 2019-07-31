Максима Фадеева обвинил в плагиате музыкант из Саратова

Саратов, 31 июля. Саратовский музыкант Павел Петров, известный в области как Pashket V, обвинил знаменитого музыкального продюсера Максима Фадеева в плагиате.

Размышлениями на тему бард из Саратова поделился со своими подписчиками на канале в видеохостинге YouTube, обнаружив, по его мнению, сходство композиции певицы MOLLY «Я просто люблю тебя» со своим произведением «Дни и ночи».

«Я обнаружил, что куплеты моей песни, и песни известной певицы очень похожи. Как вы считаете — это плагиат? С самого начала, как начинается текст песни и целый куплет, послушайте друзья и скажите — похожи мелодии?» — отметил музыкант в видеопослании.

По словам барда, композиция, как считает Pashket V, на которую похожа песня «Я просто люблю тебя», были им написана в 2012 году, то есть за четыре года до выхода хита Максима Фадеева.

«Хотелось бы услышать мнение певицы MOLLY, продюсера Максима Фадеева. Хотелось бы услышать мнение Юрия Лозы. Кстати, я написал PR-менеджеру MOLLY — не уверен, что мое письмо прочли», — заявил саратовец.

При этом Pashket V заявил, что не претендует на то, чтобы его указывали, как автора мелодии, для него просто достаточно договорится с Фадеевым о том, чтобы его центр использовал композицию на некой «договорной и платной основе».

Напомним, что в конце июня российская певица Елена Темникова предложила проверить на полиграфе версию музыкального продюсера Максима Фадеева о романе с Ольгой Серябкиной.

Бывшая участница группы Serebro рассказала, что поводом для ее ухода из коллектива стали постоянные недомолвки. Фадеев и Серябкина пытались скрывать свои отношения от окружающих, но Темникова о них случайно узнала.