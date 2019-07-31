Вице-премьер ДНР рассказал о повышении пенсий, пособий и зарплат бюджетникам

Пособия, пенсии, заработные платы бюджетникам и госслужащим в Донецкой Народной Республике в ближайшее время будут повышены. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владимир Антонов.

«С августа текущего года будет повышены пособия, пенсии , а также заработные платы бюджетниками госслужащим», — сообщил он.

По словам собеседника ФАН, повышение будет ощутимо для граждан ДНР. «Безусловно, это будет не 50 рублей. Однозначно», — отметил он, уточнив, что повышение будет осуществляться в несколько этапов.

«Мы хотим сделать так, чтобы пенсия в ДНР, если говорить про абсолютные цифры, была сопоставима с пенсией на территории Украины. Это наша краткосрочная цель», — объяснил Антонов.

По мнению Владимира Антонова, планы по повышение пенсий, пособий и т.д. говорят о том, что экономика Республики постепенно восстанавливается.

«Понемногу, экономически начинаем набирать мощь, — отметил он. — Основная задача, сегодня, повышать уровень жизни граждан, которые нам поверили. Правительством принимаются необходимые меры по повышению качества жизни, в первую очередь это касается образования, здравоохранения и социальных гарантий государства. Уверен, в самом скором времени мы это реализуем».

Напомним, что Декларацию о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики 7 апреля 2014 года принял Народный совет ДНР. Тогда же было принято решение о проведении референдума о самоопределении региона, который состоялся 11 мая 2014 года. В ходе народного волеизъявления абсолютное большинство проголосовавших утвердительно ответили на вопрос «Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики?».

С 2015 года ДНР, как и соседняя Луганская Народная Республика, фактически является рублевой зоной и строит свою экономику, в значительной степени ориентируясь на Россию.

В ближайшее время ФАН планирует опубликовать большое интервью с вице-премьером ДНР Владимиром Николаевичем, в котором будут затронуты различные аспекты политической и экономической жизни региона.