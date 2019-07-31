Цены на консоли PlayStation могут вырасти из-за торговой войны

Токио, 31 июля. Японская корпорация Sony заявила, что поднимет розничные цены на игровые приставки PlayStation в США из-за повышения тарифов.

Финансовый директор Sony Хироки Тотоки рассказал, что компания будет вынуждена пойти на повышение цен, если США продолжат политику повышения тарифов на компоненты, произведенные в КНР, из-за торговой войны с Китаем.

«Мы уведомили правительство США, что увеличение тарифов на китайские товары в сфере электроники в конечном счете нанесет ущерб самим Соединенным Штатам. Sony еще не окончательно решила, как отреагирует на расширение тарифов, но изучает варианты, в том числе и возможность возложить часть бремени на потребителей», — сказал Тотоки.

Он подчеркнул, что рост тарифов пока не оказал особого влияния на Sony, но компания будет «сохранять бдительность в отношении потенциального риска».

Отметим, что бизнес, связанный с игровой консолью PlayStation, приносит подразделениями корпорации существенную часть прибыли. Большая часть составляющих этой приставки производят предприятия Китая.

Ранее в Sony анонсировали премьеру приставки PlayStation пятого поколения в 2020 году. Ожидается, что в ней будут использованы технологии, из-за которых цена на консоль повысится вне зависимости от тарифной политики США.

Как сообщает RT, Sony PlayStation 5 получит процессор третьего поколения AMD Ryzen, видеокарту Radeon Navi с поддержкой разрешения 8К и твердотельный накопитель вместо HDD-диска. Модель будет иметь обратную связь с PlayStation 4.