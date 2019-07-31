Аналитики назвали самые частые интернет-запросы россиян о Гарри Поттере

Москва, 31 июля. Аналитики проекта «Кино Mail.ru» назвали самые частые поисковые запросы жителей России о вселенной Гарри Поттера.

Сообщается, что очень часто россияне ищут в Сети информацию о месте жительства главного героя фэнтезийной саги британской писательницы Джоан Роулинг и ее киноэкранизации. Многие запросы касаются того факта, что Волан-де-Морт не спрятал крестраж на территории России.

«Чаще всего россияне хотят знать, где живет главный герой, какой актеры сыграл Северуса Снейпа и какое заклинание Гарри использует против Дементоров. Самыми необычными запросами оказались «Что делать, если встретил Дементора?» и «Почему Волан-де-Морт не спрятал крестраж в России?» — рассказали аналитики проекта.

Согласно сюжету, 31 июля отмечается день рождения Гарри Поттера. В этот же день родилась и сама Роулинг. Ее персонажу нынче исполнится 39 лет, ей — 54.

По оценкам российских зрителей, наиболее популярными являются две первые части экранизации — «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень». Отмечается, что рейтинги составлены на основе 19 миллионов оценок интернет-пользователей.

Ранее «Известия» сообщили, что фанаты раскритиковали Роулинг за идею написать продолжение серии о Гарри Поттере. В Сети появилась информация, что в ближайшее время появятся четыре новых рассказа, на что многие отметили, что «не стоит оживлять дохлого коня».