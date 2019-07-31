Врач рассказала, какие препараты являются самыми бесполезными для здоровья

Москва 31 июля. Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие лекарственные препараты являются самыми бесполезными для здоровья.

По ее словам, к ним бесполезным препаратам относятся иммуномодуляторы и иммуностимуляторы. Медик подчеркнула, что в реальности зафиксировано мало случаев снижения состояния иммунной системы

Добрецова также отметила, что антибиотики не являются панацеей. Она подчеркнула, что организм здорового человека способен справиться с респираторным заболеванием за неделю, при условии, что нет температуры. По ее словам, нужно помнить о вреде антибиотиков.

Медик заявила, что пациенты в России бесконтрольно принимают препараты, поэтому нередко врачи сталкиваются с резистентностью к лекарствам.

«Хотелось бы посоветовать людям не покупать их по каждому «чиху», — отметила Добрецова.

Среди витаминов врач выделила витамин D, который дают детям по несколько капель с рождения. По ее словам, медики доказали его хорошую эффективность. Для того, чтобы начать принимать витамин D, необходимо сдать анализ на его наличие в крови. Добрецова подчеркнула, что не рекомендует бесконтрольно пить витамины.

Также врач негативно отнеслась к использованию народной медицины. По ее словам, многие травы не приносят никого положительного эффекта. В частности, подорожник не обладает антисептическим действием, поэтому вместо прикладывания его к ране нужно обратиться к врачу. Добрецова подчеркнула, что плохо влияют на организм человека травы типа сабельника, передает «Вечерняя Москва».

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