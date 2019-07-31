Астролог Василиса Володина сделала прогноз на предстоящий август

Москва, 31 июля. Российский астролог Василиса Володина рассказала, каким будет предстоящий август для знаков зодиака.

Как написала Володина в своем Instagram, август станет первым месяцем в году, когда можно будет отдохнуть и расслабиться, а если и прикладывать силы, то не на работе.

«Чем август так хорош? Деловой накал ниже. Очень и очень важно будет показать себя во всей красе и точно не на рабочем месте», — сообщила астролог.

Она отметила, что август станет удачным периодом для проведения всякого рода мероприятий, в том числе светских раутов и свадеб.

«Важно будет правильно пустить пыль в глаза окружающим, красиво одеться, купить что-то подороже, поддерживать неуемными тратами и отношением к жизни видимость принадлежности к «хай-классу», — пишет Володина.

Астролог предупредила, что подобный настрой будет полезным лишь в первые три недели наступающего месяца. Последние дни перед началом сентября станут более загруженными и деловыми, поскольку Венера переходит в созвездие Девы. Володина подчеркивает, что люди в этот период станут более сдержанными в эмоциях и отношениях с окружающими.

Как сообщает телеканал «360», ранее астролог Бриэнна Холт назвала четыре важных вопроса для первого свидания. По ее словам, «главные вопросы» сформировались у нее во время свиданий и позволяют лучше понять, кто перед вами и стоит ли с ним встречаться.