Болтон заявил, что Штаты выйдут из ДРСМД 2 августа

Вашингтон, 31 июля. США выйдут из ДРСМД 2 августа. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Эта пятница ознаменует собой официальное прекращение договора, поскольку США выйдут», — заявил Болтон на выступлении в Вашингтоне.

Он вновь подчеркнул, что причиной выхода США из договора стало якобы «нарушение» его условий Россией. По его словам, Москва разрабатывала передовые баллистические и гиперзвуковые системы доставки для модернизации оружия в «нарушение договора».

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп в октябре 2018 года заявил, что Россия якобы не соблюдает условия договора, поэтому Штаты выйдут из него. Москва отрицает все обвинения. По словам замминистра иностранных дел Сергея Рябкова, Штаты не представили ни одного доказательства своих слов. Он подчеркнул, что в Вашингтоне долгие годы уклонялись от разбора проблем, которые накопились в рамках ДРСМД.

Отметим, договор между Штатами и СССР был подписан в 1987 году, в качестве одного из символов окончания холодной войны.

Рябков подчеркнул, что Москва не намерена как-либо изменять свою политику в связи с прекращением ДРСМД. Дипломат подчеркнул, что Москва никак не изменяла ее после того, как получила прямой ультиматум от США.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс «ответит» России, если она выйдет из ДРСМД. Он подчеркнул, что НАТО «ответит взвешенным, надежным и эффективным сдерживанием», сообщает «Газета.ru».

Напомним, заместитель председателя Европейского парламента, член итальянской партии «Движение пяти звезд» Фабио Массимо Кастальдо в беседе с «Известиями» заявил, что прекращение ДРСМД является плохой новостью, прежде всего для европейцев. Он призвал Евросоюз разработать соглашение, заменяющее ДРСМД.