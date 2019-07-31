Болтон оценил возможность продления СНВ-3

Вашингтон, 31 июля. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что договор СНВ-3 «вряд ли будет продлен».

Болтон отметил, что Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) имеет ряд недостатков и выразил сомнение в вероятности его продления.

«Несмотря на то, что никаких решений пока не принято, вряд ли он (договор СНВ-3 — прим. ФАН) будет продлен. Зачем продлевать ущербную систему, чтобы просто сказать, что у вас есть договор?» — сказал он.

Советник американского президента по нацбезопасности подчеркнул, что США по-прежнему настроены на формирование нового соглашения в сфере сокращения стратегических наступательных вооружений, которое было бы заключено при участии России и Китая.

Напомним, договор СНВ-3 был заключен между Россией и Соединенными Штатами в 2010 году в Праге и вступил в силу через год. Документ был рассчитан на 10 лет и предусматривал двустороннее сокращение боевых ядерных зарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет субмарин и стратегических бомбардировщиков.

Срок действия СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Как пишет «Газета.ру», Болтон заявил также, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа.