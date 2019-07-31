Останки древнего «Ктулху» нашли в Канаде

Торонто, 31 июля. Останки доисторического существа, похожего на «Ктулху», придуманного писателем Говардом Лавкрафтом, найдены в Канаде.

Найденное существо, по версии палеонтологов, обитало на дне морей и океанов, питаясь мелкими беспозвоночными, для чего просеивало песок своими щупальцами и специальными сетями. Об открытии сообщает журнал Proceedings of the Royal Society.

«Мы нашли гигантское количество отпечатков этих древних существ. За последние сезоны мы откопали сотни их тел. Это доказывает, что хищничество было широко распространено на Земле уже по время кембрийского периода», — рассказал Жан-Бернар Карон из канадского университета Торонто.

«Ктулху» из Канады — далеко не первое из странных существ эпохи палеозоя и кембрийского периода из найденных учеными. Большинство из них настолько отличаются от современных представителей фауны, что специалисты затрудняются хоть как-то их классифицировать.

К примеру, фрагменты тела гигантской двухметровой креветки-аномалорикса в течение 40 лет принимали за останки трех разных видов животных, а «монстр Тулли» представлял собой настоящего «инопланетянина» с гусиной шеей и глазами на стебельках.

Изучить доисторическое наследие Земли стало возможным во многом благодаря открытию особых сланцевых пород, формирующихся в бедных кислородом морях. Несколько лет назад залежи этих пород были открыты на западе Канады, ученые смогли исследовать сотни отпечатков тел существ, живших в кембрийский период.

«Ктулху», как полагают специалисты, жил на нашей планете полмиллиарда лет назад и обладал внушительными для той эпохи размерами. Длина его тела достигала трех десятков сантиметров, он обитал на дне и собирал пищу с помощью густых разветвленных щупалец, отправляя ее в усеянный множеством острых зубов рот.

Ученые отмечают, что древние членистоногие быстро заняли все существующие ниши, от питающихся планктоном существ до опасных хищников и падальщиков. Это говорит о том, что современные типы «отношений» между представителями фауны сформировались сотни миллионов лет назад.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Перу были найдены окаменелые останки древнего четвероногого кита, который мог и плавать, и передвигаться по суше.