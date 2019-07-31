Москва, 31 июля. Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу в России. Он должен будет оказать содействие заемщикам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Согласно данному закону, заемщик, который оказался в тяжелой жизненной ситуации – например, потерявший работу – сможет взять паузу в обслуживании кредита. При этом, банк не будет вводить против него штрафные санкции.

Получить «ипотечные каникулы» можно будет в том случае, если размер кредита не превышает 15 миллионов рублей. Заемщик получит шестимесячный льготный период, во время которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или сократить их размер. Кроме того, в этот период будет запрещено изымать переданное в залог единственное жилье заемщика, пишет «Газета.ру».

В кредитную историю заемщика не будет вноситься информация об отсутствии платежей по кредиту во время действия «ипотечных каникул».