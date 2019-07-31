Xiaomi aнонсировала игровой смартфон на платформе MediaTek

Пекин, 31 июля. Китайская компания Xiaomi разработала игровой смартфон на игровой платформе Helio G90T.

Информация о новом гаджете появилась в Twitter индийского отделения компании. В настоящий момент неизвестны какие-либо данные о новинке, в тизерной картинке говорится, что устройство будет игровым.

По сообщению известного инсайдера Sudhanshu Ambhore, новинка выйдет на рынок в конце августа, работы над ней уже завершены.

Ранее компания MediaTek представила однокристальные системы Helio G90 и G90T. Они имеют восемь ядер, которые разделены на два кластера. В первом стоят два ARM Cortex-A76, во втором — шесть Cortex A55. Платформы выпускаются по 12 нм техпроцессу.

Отметим, что 22 июля в Сети появилось изображение смартфона Redmi c 64-мегапиксельной камерой. Журналисты издания Gizmochina считают, что в устройстве будет использован сенсор ISOCELL Bright GW1 производства Samsung. Планируется, что во время недостаточного освещения разрешение будет снижаться до 16 мегапикселей.

Напомним, Xiaomi выпустила смартфон Black Shark 2 Pro. Гаджет оборудован процессором Snapdragon 855 Plus. Обычная версия устройства работает на чипсете Dragon 855, используется экран диагональю 6,39 дюймов с разрешением в 2340x1080 пикселей.

Как сообщала «Газета.ru» , ранее Xiaomi представила в России смарт-телевизоры Mi TV. Они впервые представлены на российском рынке.