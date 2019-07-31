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Британия точно выйдет из ЕС даже без сделки, заявил министр по Brexit

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Британия точно выйдет из ЕС даже без сделки, заявил министр по Brexit

Лондон, 31 июля. Министр по выходу Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли заявил, что его страна даже без сделки точно покинет ЕС 31 октября.

«Мы хотим заключения сделки, однако точно покинем ЕС 31 октября, с ней или без нее», — написал Баркли в своем микроблоге в Twitter. 

Министр добавил, что заявил об этом во время разговора с главным переговорщиком Евросоюза по Brexit Мишелем Барнье, передает RT

Отметим, на прошлой неделе новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна пока не готова к выходу из ЕС без сделки. По его словам, у Лондона есть время до 31 октября, чтобы подготовить соглашение, определяющее условия выхода из ЕС.

Британия точно выйдет из ЕС даже без сделки, заявил министр по Brexit

ЕС и Великобритания в конце прошлого года согласовали договор о Brexit, определяющий условия выхода. Первоначально планировалось, что страна покинет союз 29 марта 2019 года. Однако в Британии возникли проблемы с ратификацией выработанного в течение полутора лет переговоров договора о Brexit. Камнем преткновения стали, в частности, условия по ирландской границе. 

Бывший премьер Тереза Мэй трижды пыталась провести свой вариант Brexit, согласованный с ЕС. Однако парламентарии все три раза отказывались от предложенной сделки. В ЕС отметили, что не будут менять условия выхода Британии. Брюссель дал Лондону время до 31 октября для того, чтобы определиться с условиями выхода из ЕС.

Глава минфина страны Филип Хаммонд заявил ранее, что Brexit без сделки «будет разрушительным» и обойдется Великобритании в 90 миллиардов фунтов стерлингов. По его мнению, любой, кто займет место премьер-министра Великобритании и допустит Brexit, приведет страну к краху.

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