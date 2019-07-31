Уровень воды в реки Ия в Иркутской области перестал повышаться

Иркутск, 31 июля. Уровень воды в реки Ия в городе Тулун Иркутской области перестал повышаться, достигнув отметки в 1125 сантиметров. Об этом сообщает сайт городской администрации.

«Уровень воды в реке Ии на 06:00 (01:00 по московскому времени) 31 июля составил 1125 см. Увеличение – 0 см за два часа», ― гласит сообщение городской администрации.

Эксперты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ранее прогнозировали повышение уровня воды в Ие до 1050-1150 сантиметров и последующее затопление отдельных населенных пунктов в пойме реки. Кроме того, власти сообщали, что вода переливается через дамбу, рассчитанную на 9 метров. Как сообщает МЧС, из-за паводка подтопило в двух местах мост.

Очередная волна дождевых паводков началась в Тулуне в это воскресенье. Из-за погодных условий в городе пришлось остановить работу котельных, а также эвакуировать людей. В настоящий момент в Тулунском районе подтоплено 233 дома в девяти населенных пунктах, пишет RT.

В Иркутской области в настоящее время действует режим ЧС. Паводок в регионе начался из-за дождей. Согласно информации МЧС, 4042 дома подтоплены в 48 населенных пунктах пяти муниципальных районов области — Зиминском, Тайшетском, Нижнеудинском, Чунском и Тулунском.