Могилу знаменитого гангстера Джона Диллинджера вскроют в США

Вашингтон, 31 июля. В США планируют эксгумировать могилу легендарного грабителя банков Джона Диллинджера, о цели не сообщается.

Останки гангстера извлекут из могилы в сентябре. Как сообщает The Indianapolis Star, для этого придется убрать 2,5 тонны бетона, которым был залит гроб Диллинджера. Ранее племянник грабителя банков Майкл С. Томпсон обратился к властям американского штата Индиана с просьбой об эксгумации останков своего дяди с тем, чтобы вернуть их на то же место к 16 сентября. Министерство здравоохранения штата одобрило этот запрос, не указав в разрешении его причину.

Издание отмечает, что вскрытие могилы может быть произведено с целью анализа останков в рамках некоего проекта. Томпсон отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу.

В связи с этим автор статьи вспоминает одну из легенд, с которыми связано имя Диллинджера. Существует версия, что он удалил отпечатки пальцев с помощью кислоты, покрасил волосы и сделал пластическую операцию, а в 1934 году в Чикаго вместо него убили другого человека. Эксперты в области истории американской преступности скептически относятся к этой легенде.

«В этом нет ничего хорошего, кроме того, что имя Диллинджера по-прежнему появляется в новостях», — сказал Билл Хеймер, написавший несколько книг о гангстерах 1930-х годов.

Джон Диллинджер родился в 1903 году и начал «карьеру» преступника с угона автомобиля, после чего прошел путь от мелкого мошенника до самого разыскиваемого гангстера США после серии дерзких ограблений банков.

«Враг общества номер один», как его называли при жизни, был известен тем, что проявлял доброту к заложникам и обладал игривым чувством юмора.