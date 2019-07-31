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Признаки пусков снарядов из КНДР в Приморье не были зафиксированы

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Признаки пусков снарядов из КНДР в Приморье не были зафиксированы

Владивосток, 31 июля. Сейсмостанции не фиксировали каких-либо изменений в Японском море после возможных пусков снарядов с восточного берега Северной Кореи, сообщил представитель регионального информационно-обрабатывающего центра «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами.

Ранее южнокорейские СМИ сообщили о запуске со стороны КНДР нескольких неопознанных снарядов.

В центре «Владивосток» сообщили РИА Новости, что в Японском море «сейсмособытия не отмечались». По словам источника, сейсмостанции могли бы зафиксировать изменения, если бы ракета упала совсем неподалеку. Однако никакой информации о том, куда именно упали снаряды КНДР, на данный момент нет.

Агентство также отмечает, что, по данным Примгидромета, радиационный фон в Приморье нормальный.

Признаки пусков снарядов из КНДР в Приморье не были зафиксированы

В прошлый четверг появились данные, что два снаряда были запущены в Японское море со стороны КНДР. По информации СМИ, речь идет о баллистических ракетах малой дальности. В министерстве национальной обороны Южной Кореи заявили, что одна из ракет пролетела порядка 690 км, а другая — 430 км.

Комментируя запусти ракет, президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея «не проводила ядерное испытание». По его словам, передавал RT, ракеты малой дальности «испытывает уйма других стран».

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Источник: РИА Новости
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