Учения с массовым применением авиации пройдут на юге России

Москва, 31 июля. Масштабные военные учения с участием более 100 самолетов и вертолетов пройдут на юге России с 6 по 16 августа.

Как сообщают в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), тренировки будут проводиться на территории от Крыма до Каспия, от Абхазии до Астрахани. По легенде, авиация должна быть выведена из-под ударов условного противника по базам в Ростовской области, в Крыму и на Кубани, после чего самолеты и вертолеты передислоцируются на оперативные аэродромы, с которых проведут ответную атаку.

«Более 100 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО будет задействовано в плановом учении по управлению авиацией и войсками ПВО с боевой стрельбой», — говорится в сообщении.

На втором этапе учений группировки авиации и подразделений противовоздушной обороны отразят ракетный удар и проведут контратаку. «Вражеские цели» будут поражены в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях, в Астраханской области, а также над Каспийским и Черным морями. Планируется, что при этом будет использовано несколько сотен зенитных управляемых ракет, более 2,5 тысяч выстрелов зенитной артиллерии, около 100 управляемых ракет и авиабомб.

Ожидается, что авиация отразит атаку «противника» крылатыми ракетами при поддержке кораблей Черноморского флота.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Воздушно-десантные войска России проведут в нынешнем году самую масштабную высадку парашютистов в современной истории. Десантирование будет осуществляться на территории от Новой Земли до Новосибирских островов. Ожидается, что учения ВДВ станут самыми масштабными за последние 38 лет.