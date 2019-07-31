Москва, 31 июля. Известная российская певица Анита Цой поработала уборщицей в фуд-корте одного из московских торговых центров.

Она участвует в соревновании с блогершей Екатериной Ходжаевой. Женщины дают другу другу различные задания, а судят соревнование их подписчики. Для выполнения одного из заданий Анита Цой должна была убирать за посетителями фуд-корта в одежде уборщицы, пока ее не узнают.

Цой опубликовала результат выполнения задания в социальной сети. В видеоролике она ходит между столами и собирает мусор. Певица рассказала посетителям фуд-корта, что якобы недавно выступала в Кремле, а теперь «вынуждена подрабатывать» в торговом центре.

Популярная певица отметила, что при выполнении этого задания чувствовала себя нелепо, не в своей тарелке.

«Когда-то я работала уборщицей, мыла подъезды в молодости, чтобы зарабатывать на свои студенческие нужды. Но прошло много лет. Да и положение уже другое», — написала Анита Цой.

Певица подчеркнула, что для нее важно найти правильную грань между юмором и острыми жизненными темами.

«Новый опыт и эксперимент. А еще хочется показать молодым, что можно делать пранки более изящно», — заявила Анита Цой.

Ранее популярная певица получила травму на фестивале «Жара» в Баку. Анита Цой зацепилась за лестницу и с корнем вырвала ноготь большого пальца ноги. Ее госпитализировали.