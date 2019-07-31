Рекордный урожай овощей в РФ сдержит сезонный рост цен

Москва, 31 июля. Министерство сельского хозяйства прогнозирует резкий рост урожая в российских теплицах, который приведет к новому рекорду в 1,4 миллиона тонн.

Как сообщают «Известия», по ожиданиям Минсельхоза, по сравнению с 2018 годом урожай в теплицах увеличится на 40%, достигнув нового рекорда — 1,4 миллиона тон. В основном речь идет об огурцах и помидорах. Эксперты ожидают, что это позволит сохранить летние цены на овощи вплоть до начала декабря.

Валовый сбор овощей открытого грунта в этом году составит максимум 5,1 миллиона тонн, то есть практически не изменится по сравнению с прошлым годом.

Президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников не согласился с оценками Минсельхоза. По его мнению, производство в закрытом грунте вырастет на 15% — до 1,2 миллиона тонн. Он напомнил, что в 2015 году производители начали массово строить более современные теплицы, что позволило резко увеличить показатели. Однако сейчас, по его словам, новые площади почти не вводятся из-за прекращения программы поддержки тепличного овощеводства.

Ситников выразил мнение, что постепенное увеличение объемов урожая приведет к тому, что «перепад» цен на овощи между летним и зимним сезоном будет не таким существенным.

В середине июля Федеральное агентство новостей сообщало, что Госдума РФ в окончательном, третьем чтении приняла законопроект о снижении ставки НДС на продажу фруктов и ягод, включая виноград. Поправка в статью 164 части второй Налогового кодекса РФ снижает ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 10%. Это может существенно снизить цены на ягоды и фрукты, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, один из авторов инициативы.

Депутаты считают, что пониженная ставка НДС позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств, на эти деньги заложить новые сады и обеспечить свое производство технологиями для наращивания объемов производства продукции садоводства и виноградарства.