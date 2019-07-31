Трейлер хоррора «Маяк» с Робертом Паттинсоном появился в Сети

Москва, 31 июля. Кинокомпания А24 обнародовала трейлер фильма Роберта Эггерса «Маяк», премьера которого прошла на Каннском фестивале.

Главные роли в черно-белой кинокартине, стилизованной под кино первой половины XX века, исполнили Роберт Паттинсон и Уильям Дефо. По сюжету, герой Паттинсона Эфраим Уинслоу прибывает работать смотрителем на маяк, где уже многие годы трудится Том Уэйк в исполнении Дефо.

Старый смотритель живет изо дня в день по давно сложившейся схеме, выполняя одни и те же действия и грубо обращаясь с новичком. Уэйк скрашивает серые будни алкоголем и постепенно Уинслоу также начинает прикладываться к бутылке, после чего видит мифических существ. Психологическое напряжение на маяке нарастает, и зрителю постепенно становится ясно, что дело движется к страшной развязке.

Фильм изначально снимался на черно-белую пленку в формате практически квадратного кадра, что отсылает зрителя к эпохе нуарных хорроров столетней давности. Впервые «Маяк» был представлен зрителям в мае на кинофестивале в Канне. В широкий прокат картина выйдет в октябре нынешнего года.

Как пишет «Газета.ру», ранее Паттинсон высказал недовольство своим гонораром за роль в фильме о Бэтмене. Сообщается, что актера разозлило, что за роль героя комиксов Капитана Америки его коллега Крис Эванс получил гораздо больше.