Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Замглавы офиса Зеленского рассказал о планируемых экономических реформах

142
0 Оставить комментарий

Замглавы офиса Зеленского рассказал о планируемых экономических реформах

Киев, 31 июля. Власти Украины намерены провести ряд экономических реформ, рассказал главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Гончарук. По его словам, в первую очередь Зеленский собирается провести приватизацию государственных компаний: железнодорожного оператора, почты и банков.

«Банки следует продать в первую очередь. Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации и продажи сельхозземель, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ископаемых, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились», — сказал Гончарук.

Кроме того, по его словам, уже в сентябре власти Украины намереваются заключить новое соглашение с МВФ взамен действующего сейчас. Также Киев собирается снизить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли. Более того, после переговоров со Всемирным банком может быть принято решение о том, смогут ли иностранцы покупать землю на Украине.

Напомним, что по данным МВФ, Украина потеряет более трети рабочей силы до 2050 года. Население Украины стремительно сокращается, молодежь уезжает в поисках лучшей жизни за границу, рождаемость не перекрывает этих потерь, а средний возраст украинца систематически растет. В связи с этим МВФ советует киевским властям активнее привлекать к работе мужчин старше 55 лет и женщин старше 35, а также увеличить пенсионный возраст и сократить денежные расходы на медицину и пенсионные выплаты.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров