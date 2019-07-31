Замглавы офиса Зеленского рассказал о планируемых экономических реформах

Киев, 31 июля. Власти Украины намерены провести ряд экономических реформ, рассказал главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Гончарук. По его словам, в первую очередь Зеленский собирается провести приватизацию государственных компаний: железнодорожного оператора, почты и банков.

«Банки следует продать в первую очередь. Когда мы продемонстрируем изменения в подходе к приватизации и продажи сельхозземель, когда мы привлечем пару крупных компаний для добычи природных ископаемых, все эти примеры дадут четкий сигнал, что правила изменились», — сказал Гончарук.

Кроме того, по его словам, уже в сентябре власти Украины намереваются заключить новое соглашение с МВФ взамен действующего сейчас. Также Киев собирается снизить дефицит бюджета и отменить мораторий на продажу земли. Более того, после переговоров со Всемирным банком может быть принято решение о том, смогут ли иностранцы покупать землю на Украине.

Напомним, что по данным МВФ, Украина потеряет более трети рабочей силы до 2050 года. Население Украины стремительно сокращается, молодежь уезжает в поисках лучшей жизни за границу, рождаемость не перекрывает этих потерь, а средний возраст украинца систематически растет. В связи с этим МВФ советует киевским властям активнее привлекать к работе мужчин старше 55 лет и женщин старше 35, а также увеличить пенсионный возраст и сократить денежные расходы на медицину и пенсионные выплаты.